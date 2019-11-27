WhatsApp позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений

13:34 | 28.11.2019

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений. Как сообщает WABetaInfo, такая функция содержится в новой версии приложения. Также отмечается, что ранее функцию частично реализовали в более ранней бета-версии, где она называлась «Исчезающие сообщения».



В тестовой версии мессенджера опцию можно включить во вкладках «Информация о контакте» или «Групповые настройки чата», при этом в последнем случае использовать ее смогут лишь администраторы групп, передает РИА «Новости».

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