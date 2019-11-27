Силовики задержали главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую

13:24 | 28.11.2019

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Речь идет о предполагаемом антиконкурентном соглашении на утилизацию медицинских отходов в регионе в 2017–2018 годах. Сейчас правоохранители проверяют подчиненных Быковской, которые могут быть причастны к делу.

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