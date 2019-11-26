Названы лучшие по качеству жизни российские города

15:39 | 27.11.2019

Казань заняла первое место в рейтинге российских городов по качеству жизни, составленном экспертами из Финансового университета при правительстве. Грозный стал вторым. Третьим назвали Тюмень.



Отмечается, что были опрошены жители почти восьмидесяти российских городов. При проведении исследования учитывались такие показатели, как оценка общего положения дел в городе, работа служб, ответственных за ремонт дорог и общественный транспорт, состояние жилого фонда, работа местных чиновников, качество медицинского обслуживания.



Помимо этого, в десятку лидеров вошли Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Замыкают список Махачкала и Улан-Удэ.

© «Вечерние ведомости»