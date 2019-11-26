Израильские военные нанесли ракетные удары по объектам ХАМАС на севере сектора Газа

15:27 | 27.11.2019

Израильские военные нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы, сообщила армейская пресс-служба. Отмечается, что израильские удары поразили два объекта ХАМАС и один объект их союзников, информации о жертвах среди людей не сообщается.

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