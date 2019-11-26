Партия Петра Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

13:06 | 27.11.2019

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых закупок газа из России, сообщает «Интерфакс-Украина».



По мнению партии, прямые закупки российского газа являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства». По мнению соратников экс-президента, страна несколько лет была объектом «газового шантажа России».



«Европейская солидарность» также требует начать расследование против главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, который сообщил о намерении добиться подписания нового контракта на поставку газа до конца 2019 года.

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