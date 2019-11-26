Пострадавшая в Доминикане в ДТП с туристическим автобусом россиянка лишилась рук

11:58 | 27.11.2019

Одна из россиянок, пострадавших в ДТП, когда в Доминикане перевернулся автобус, лишилась обеих рук, их ампутировали в больнице, сообщает РИА «Новости».



Всего в аварии пострадало 27 россиян. Не менее 15 из них сейчас находятся в критическом состоянии, сообщил представитель посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.



Как отмечает РБК, водитель, который вез 39 российских туристов и двух гидов в аэропорт Романа, применил резкое торможение в попытке уйти от столкновения с ехавшим впереди грузовиком. В результате автобус перевернулся. Погибших нет.

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