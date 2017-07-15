Россия планирует подписать контракт с Турцией на поставку второго полка С-400

16:59 | 26.11.2019

Россия рассчитывает в будущем году подписать контракт на поставку второго полка С-400 Турции. Об этом рассказал РИА гендиректор Рособоронэкспорта Алексей Михеев. При этом производство комплекса может быть частично переведено в Турцию. Он отметил, что контракт на поставку может быть подписан в первой половине 2020 года.



Как напоминает РБК, контракт на покупку полка С-400 был заключен Россией и Турцией в 2017 году на сумму $2,5 млрд. Против поставок С-400 Турции возражали США. Из-за реализованной сделки Вашингтон приостановил участие Анкары в программе по строительству и закупке истребителей пятого поколения F-35.

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