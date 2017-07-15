Путин заявил, что встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса»

16:51 | 26.11.2019

Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса». Президент не сообщил, о чем шла речь в ходе встречи, но отметил, что у «Яндекса» «есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами».



Путин также заявил, что в других странах развиты технологии, налажено производство, есть хорошие специалисты, но нет такой математической школы, как в России. «Это наше конкурентное преимущество и надо это развивать», - заключил он.

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