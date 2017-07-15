Владимир Зеленский назвал отношения Украины и России сложными

16:29 | 26.11.2019

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России. По его словам, ситуация сложная. «С Россией у нас сложная очень ситуация», — сказал Зеленский. Он также отметил, что диалог будет «начат в ходе нормандской встречи четырёх лидеров».



Так Зеленский прокомментировал высказывания украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Тот заявлял, что нужно восстановить связи с Россией ради финансирования взамен кредитов МВФ. Зеленский напомнил, что «господин Коломойский не является президентом Украины». По его словам, большинство украинских граждан выбрали европейскую интеграцию, а также курс на Евросоюз, передает MK.ru.

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