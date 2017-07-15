В России с 1 января 2020 года отменят 50-рублевые выплаты по уходу за ребенком

16:17 | 26.11.2019

В России с 1 января 2020 года отменят ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет. Об этом говорится в указе Путина, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.



Те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты, передает lenta.ru.

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