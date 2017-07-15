В результате столкновения двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военнослужащих

16:10 | 26.11.2019

В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.



Уточняется, что трагедия произошла вечером в минувший понедельник, 25 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования родным погибших военных, которые участвовали в операциях против джихадистов в африканском регионе Сахель, передает РБК.



Ранее в Париже заявили, что спецслужбы Франции в ходе операции в Мали уничтожили лидера группировки, тесно связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ), передает russian.rt.com.

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