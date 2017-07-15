Больше половины российской молодежи хотят переехать жить за границу

16:02 | 26.11.2019

Больше половины российской молодежи (53%) хотят переехать жить за границу, это стало рекордным показателем за последние десять лет. Об этом говорится в результатах опроса «Левада-центра».



Среди россиян в возрасте от 55 лет желающих уехать из страны оказалось меньше всего — лишь семь процентов. Среди респондентов в возрасте от 40 до 54 лет таковых было 19 процентов, а среди опрошенных старше 25 и моложе 39 лет — 30 процентов.



По данным исследования, среди основных мотивов у настроенных эмигрировать из страны - желание обеспечить своим детям достойное будущее за рубежом, экономическая обстановка в России, высокое качество медицинских услуг за границей, большие возможности для ведения бизнеса.



Кроме того, по данным социологов, среди тех, кто задумывается о переезде в другую страну, деятельность Путина не одобряет больше 70-ти процентов опрошенных, передает «Эхо Москвы».

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