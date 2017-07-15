Власти Украины пригрозили отбирать в свои хранилища транзитный газ из России

13:36 | 26.11.2019

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что Украина будет закачивать российский транзитный газ в свои подземные хранилища (ПХГ) в случае, если он будет поступать на украинскую территорию без подписания нового контракта на транзит. «[Сырье] будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока будет документальное оформление этого газа», — заявил Витренко.



Напомним, действующие договоренности перестанут действовать с 1 января 2020 года.

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