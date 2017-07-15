Комитет WADA рекомендует отстранить Россию от международных соревнований на четыре года

13:27 | 26.11.2019

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. В случае принятия этого решения спортсмены не смогут поехать на Олимпийские игры 2020 года, сообщает The New York Times. Утверждается, что российские спортсмены смогут в лучшем случае выступать без своего флага и гимна, а в худшем — пропустят соревнования в полном составе.



Как рассказал руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, ситуацию до кризиса довели Московская антидопинговая лаборатория и чиновники. По данным WADA, в базу данных Московской лаборатории были внесены изменения.



Окончательное решение примет Исполком WADA 9 декабря.

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