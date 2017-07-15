Ракета «Союз-2.1в» успешно вывела на расчётную орбиту военный спутник-инспектор

13:11 | 26.11.2019

Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства.



Спутник создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы. Его оптическая аппаратура позволяет производить съемку поверхности Земли. Сейчас с аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме.

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