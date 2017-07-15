Полиция проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

12:59 | 26.11.2019

Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.



Как напоминает life.ru, 23-летнюю сотрудницу Хостинского отдела УВД Марию К. нашли мёртвой в собственном кабинете в городе Сочи.



В паблике «Омбудсмен полиции» представившаяся сестрой погибшей пользователь Анна Клочкова написала, что ее сестра стала жертвой изнасилования со стороны коллеги, но не стала писать заявление, а просила руководство помочь с переводом на службу в другой город.

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