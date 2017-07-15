Путин и Зеленский по телефону обсудили передачу кораблей и газовые проблемы

12:51 | 26.11.2019

Между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в понедельник состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась в свете запланированного на декабрь саммита в нормандском формате. Президенты также обсудили недавнюю передачу Украине трёх военных кораблей, которые год назад нарушили российскую границу. Кроме того, Зеленский и Путин обсудили газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

© «Вечерние ведомости»