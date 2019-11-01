Глава подмосковного Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве

15:26 | 22.11.2019

Следователи предъявили обвинение главе подмосковного Чехова Марине Кононовой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.



Как сообщает ren.tv, Кононова, которая возглавляет округ с 2015 года, может быть причастна к незаконной сделке по продаже нежилого помещения. По данным СКР, в результате ее действий из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 кв. м стоимостью более 7,3 млн рублей. В ходе допроса Кононова призналась в содеянном.

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