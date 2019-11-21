12:08 | 22.11.2019

В Роспотребнадзоре объяснили важность правильного применения антибиотиков и привели рекомендации по правилам их приёма, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, передает russian.rt.com.



В Роспотребнадзоре сообщили, что прием антибиотиков стоит проводить только по назначению врача — если медики не видят в этом необходимости, пациент не должен требовать назначения подобных лекарств и покупать их самостоятельно.



Отмечается, что все больше инфекционных заболеваний — пневмонию, туберкулез, гонорею, сальмонеллез и другие, становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.



Ранее главный санитарный врач Великобритании профессор Салли Дэвис заявила, что устойчивость людей к антибиотикам грозит большей опасностью, чем глобальное потепление, передает iz.ru.

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