Помощник Путина предложил три группы мер для ускорения экономического роста

11:26 | 22.11.2019

Помощник Путина Андрей Белоусов в интервью «Известиям» рассказал о трех группах мер, которые, по его мнению, позволят добиться ускорения экономического роста.



По его словам, для рывка экономики страны необходимо удешевить заимствования, снизив ключевую ставку примерно до 5 процентов, улучшить инвестиционный климат с помощью регуляторной гильотины и защиты бизнеса от силовиков, и повысить доступность технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами.



Эксперты считают, что эти меры позволят России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3 процента. Отметим, что по последним данным Росстата, рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,7%.

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