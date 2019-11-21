Путин рассказал, что погибшие в ходе испытаний под Северодвинском создавали уникальное оружие

11:15 | 22.11.2019

Путин вручил ордена Мужества, к которым посмертно были представлены атомщики, погибшие при ЧП в ходе испытаний под Северодвинском, их вдовам, сообщает «РИА Новости». Путин также заявил, что в то время, когда произошел взрыв, велась работа над «не имеющим аналогов» оружием. Президент отметил, что его будут продолжать совершенствовать несмотря ни на что, передает РБК.



Как напоминает «Интерфакс», 8 августа 2019 года на полигоне в Неноксе в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ.

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