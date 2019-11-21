Новый порядок медосмотра для получения водительских прав вступит в силу с 1 июля 2020 года

11:09 | 22.11.2019

Минздрав России назвал сроки введения нового порядка медосмотра для получения водительских прав, сообщает «Интерфакс». Это следует из нового приказа ведомства. В соответствии с ним новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу первого июля 2020 года.



Напомним, новый порядок предусматривает сдачу анализов на психоактивные вещества и алкоголь. Накануне СМИ сообщали, что стоимость медсправок из-за дополнительных анализов вырастет десятикратно. В наркодиспансерах различных российских городов из желающих оформить документы по старым ценам образовались большие очереди, передает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»