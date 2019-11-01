16:31 | 21.11.2019

Газопровод «Северный поток-2» будет запущен в середине 2020 года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Однако он не уточнил, в каком месяце это может произойти.



Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.



Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря, соединив Рф и Германию. Пропускная способность газопровода - 55 млрд кубометров газа в год.

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