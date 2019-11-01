Байден заявил, что Путин и Трамп не хотят его победы на президентских выборах

16:25 | 21.11.2019

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году. Он заявил об этом на теледебатах кандидатов от Демократической партии.



По словам Байдена, к такому выводу он пришел в ходе процесса по импичменту Трампа. Потенциальный кандидат от демократов добавил, что кто-то должен «сделать то, что должно быть сделано»: победить Дональда Трампа.



Кроме того, Байден заявил, что у Трампа нет ни малейшего представления, что делать на внешнеполитическом направлении. Власти РФ «изо всех сил стараются расколоть НАТО», а Белый дом не предпринимает никаких контрмер, отметил он.

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