В Кремле прокомментировали жестокую казнь сирийца бойцами ЧВК

16:05 | 21.11.2019

В Кремле не видели видеозаписи, на которой бойцы ЧВК пытают, а затем расчленяют сирийца, заявил пресс-секретарь Путина Песков. Утверждать, что на кадрах изображены россияне, нельзя, считает он. Также Песков заявил, что эта видеозапись не имеет никакого отношения к российской операции в Сирии.



Кроме того, Песков отметил, что вопрос о возможных преступлениях ЧВК не находится в компетенции администрации президента. Он напомнил, что решение о проведении расследования по тому или иному поводу принимают следственные органы.



Ранее «Новая газета» опубликовала материал о наемниках «ЧВК Вагнера», которые жестоко пытали, а затем убили в Сирии дезертира армии Башара Асада. В статье были представлены отрывки из видеозаписи с казнью. Издание отмечает, что первая часть видео появилась в интернете еще летом 2017 года. В ноябре были опубликованы еще три части записи, на которых видно, что по лежащему на земле мужчине бьют кувалдой. Ему отрезают голову ножом, а затем отрубают руки саперной лопаткой. В последней части обезглавленное тело подвешивают вверх ногами, обливают бензином и поджигают. На торсе убитого видна надпись «За ВДВ».

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