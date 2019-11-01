В сенате США заявили о возможности задержать введение в эксплуатацию «Северный поток-2»

13:02 | 21.11.2019

Cенатор США от Республиканской партии Тед Круз заявил, что задержать введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» возможно с помощью санкций против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода, сообщает РИА Новости. По его словам, газопровод может принести Москве миллиарды долларов, которые будут «подпитывать российскую агрессию».



Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря на территории России, Финляндии, Швеции и Германии. Протяжённость каждой из двух его ниток составляет более 1,2 тыс. км, а мощность двух ниток — порядка 55 млрд кубометров газа в год.

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