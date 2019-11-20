Путин считает, что большого потенциала у технологий добычи сланцевой нефти нет

11:12 | 21.11.2019

Большого потенциала у технологий добычи сланцевой нефти, скорее всего, нет. Об этом заявил Путин на форуме «Россия зовет!». Кроме того, он считает, что применяемые сегодня технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества.



Путин также добавил, что у РФ нет острой необходимости в добыче сланцевой нефти. По его словам, нет также необходимости увеличивать предложение на мировом рынке.

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