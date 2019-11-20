Создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

11:01 | 21.11.2019

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным. По его словам, новые уязвимости WhatsApp делают открытыми персональные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений.



Как утверждает Павел Дуров, приложение «постоянно используется в качестве троянского коня» для того, чтобы следить за пользователями и их перепиской. При этом им даже не надо переписываются не через WhatsApp.



В заключении Павел Дуров призвал всех удалить WhatsApp со своих смартфонов.

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