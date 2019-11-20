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11:01 | 21.11.2019

Создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным. По его словам, новые уязвимости WhatsApp делают открытыми персональные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений.

Как утверждает Павел Дуров, приложение «постоянно используется в качестве троянского коня» для того, чтобы следить за пользователями и их перепиской. При этом им даже не надо переписываются не через WhatsApp.

В заключении Павел Дуров призвал всех удалить WhatsApp со своих смартфонов.

© «Вечерние ведомости»

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