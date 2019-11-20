Зеленский заявил, что на трех возвращенных Россией кораблях не хватает оборудования и вооружения

10:54 | 21.11.2019

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на трех возвращенных Россией кораблях не хватает части оборудования и вооружения и пообещал вернуть их, передает РИА "Новости". Ранее в Очаков вернулись буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь».



По словам Зеленского, на суднах частично не хватает оборудования и части вооружения. «Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть», — заключил президент Украины.



Российские силовики задержали корабли в ноябре прошлого года вместе с находившимися на них моряками. Власти РФ утверждали, что они без согласования вошли в территориальные воды России, а также не отреагировали на требование остановиться, передает РБК.

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