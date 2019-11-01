В России могут начать штрафовать за шум в ночное время

15:03 | 20.11.2019

В Совете Федерации предложили ввести обязательную административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время. Наказанием станет штраф в размере от одной до 3 тыс. рублей (для физического лица). Под шумом, в частности, подразумевается слишком громкое пение, использование звуковоспроизводящих устройств, крики, а также проведение строительных работ.



Кроме того, авторы инициативы отметили, что имеются в виду любые действия, которые нарушают право на отдых в жилище граждан, независимо от уровня шума. Исключением из этого правила будет нарушение тишины и покоя во время пресечения правонарушений, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проведения официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников, передает lenta.ru.

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