Украина потребует от РФ компенсацию за имущество в портах Крыма

14:51 | 20.11.2019

Администрация морских портов Украины намерена добиться от правительства РФ компенсации убытков из-за «временной оккупации территории автономной республики Крым», передает news.ru. Ущерб украинская сторона оценила в 1,24 миллиарда гривен или 3,28 миллиарда рублей.



Как заявил руководитель предприятия Райвис Вецкаганс, соответствующее извещение уже направлено в правительство РФ. При этом, по его словам, если в течение полугода не будет ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж.

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