В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

14:45 | 20.11.2019

Центробанк РФ решил вернуться к обсуждению размера комиссии за переводы внутри одного банка и в другую кредитную организацию. Регулятор хочет выровнять все тарифы. Об этом РБК рассказал директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников.



В случае поддержки инициативы ЦБ размеры комиссии будут устанавливаться банком. Тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но при этом станет единым для разных видов переводов.

© «Вечерние ведомости»