Армия обороны Израиля нанесла удары по двум десяткам целей в Сирии

12:15 | 20.11.2019

Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по двум десяткам целей в Сирии, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс» и армии сирийского президента Башара Асада, сообщает Haaretz со ссылкой на израильских военных.



В Twitter Армии обороны Израиля уточняется, что атака также велась по району расположения ракет класса «земля — воздух». Кроме того, израильские военные совершили авиаудары по складам оружия и по военным базам.

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