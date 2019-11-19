Двое рабочих погибли на кладбище в Мончегорске в результате обрушения грунта

12:02 | 20.11.2019

Двое рабочих погибли в результате обрушения грунта на новом кладбище Мончегорска. Как сообщили в МЧС, в посёлке Риж-Губа на новом кладбище на двоих рабочих обрушилась стена и засыпала их. Трое других работников предприняли попытку спасти пострадавших. Однако, после того, как они спустились вниз, произошло повторное обрушение земли. В результате происшествия два работника погибли, одному работнику оказана медпомощь в амбулаторных условиях, двое других работников от медицинской помощи отказались, сообщили в МЧС.

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