В Роструде рассказали, как можно продлить новогодние каникулы

11:50 | 20.11.2019

В Роструде рассказали, что новогодние каникулы можно продлить, присоединив к ним отпуск, однако при этом должен быть соблюден ряд условий. Согласно Трудовому кодексу, право работника на отпускные дни появляется у него после шести месяцев непрерывной работы на одном месте (раньше полугода — по соглашению сторон). Затем отпуск предоставляется в любое время — в соответствии с составленным графиком.



Таким образом, работник может пойти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике отпусков или проговорено с работодателем - физическим лицом.

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