Американские ученые установили одну из главных причин появления рака

11:43 | 20.11.2019

Ученые американского университета Северной Каролины установили одну из главных причин появления онкологических заболеваний. Результаты их исследования опубликованы на MedicalXpress. Согласно данным ученых, одна из главных причин развития злокачественных опухолей — хроническое воспаление.



Выяснилось, что в двух случаях из десяти возникновение онкологического заболевания связано с инфекциями, вирусами или бактериями. К болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1. Он покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.



При этом эксперты заметили, что MUC1 не всегда превращается в опасную клетку. У некоторых пациентов он продолжает выполнять противовоспалительную функцию. Однако почему это происходит, пока не выяснили.

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