Депутаты Госдумы предложили установить минимальные цены на сигареты

11:28 | 20.11.2019

В России предлагают ввести механизм единой минимальной цены на табачные изделия. Законопроект об этом внесен в Госдуму. Предполагается, что показатель будет рассчитываться исходя из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, при этом будет применяться повышающий коэффициент — 1,4.



По расчётам авторов проекта, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей, передает russian.rt.com.



Как следует из пояснительной записки к законопроекту, цель этой инициативы - борьба с нелегальной табачной продукцией, следует из пояснительной записки к законопроекту.

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