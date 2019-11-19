В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»

11:12 | 20.11.2019

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть аннексированные территории, передает «Эхо Москвы».



Пыллуаас считает, что РФ отобрала около 5% Эстонии, поэтому необходимо вернуться к соглашению 1920 года. По этому документу Россия получила земли, которые сейчас входят в Ленинградскую и Псковскую область. Они перешли к России после вхождения Эстонии в состав СССР, сообщает «Росбалт».



Эстонский политик также добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.

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