В Пензе двое мужчин в автомобиле провалились под асфальт и сварились заживо

14:52 | 19.11.2019

Фото: Федеральное агентство новостей

В Пензе минивэн LADA Largus с двумя мужчинами внутри провалился в огромную дыру в асфальте. Яма моментально заполнилась горячей водой. ЧП произошло на улице Аустрина.



Как говорят очевидцы, водитель и пассажир успели вылезти, но машина их придавила. В результате инцидента они скончались от тяжелейших ожогов. Автомобиль и тела людей из провала достали с помощью крана.



К месту происшествия прибыли экстренные службы города и представители власти. Сообщается, что на этом месте проходит участок теплотрассы, где прошли гидравлические испытания.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»