Польские СМИ описали два сценария противостояния между США и Россией

13:52 | 19.11.2019

Польский портал Myśl Polska описал два сценария противостояния между США и Россией. Первый из них подразумевает проведение американской армией массированной атаки с использованием всех доступных средств, в том числе ядерного оружия. По мнению автора, эта концепция имеет риски, поскольку Кремль может сохранить возможность «нанести столь же разрушительный ответный удар», передает РИА «Новости».



Второй сценарий предполагает экономическую изоляцию России, которая должна привести к «смене политического руководства». По мнению журналиста Антония Конюшевского, этот сценарий уже запущен.



По мнению автора статьи, оба варианта являются реалистичными, поскольку Вашингтону может срочно потребоваться «относительно масштабная война».

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