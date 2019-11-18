Американские астронавты впервые за почти 20 лет не вошли в экипажи кораблей «Союз»

13:16 | 19.11.2019

Предстоящие в 2020 и 2021 году полёты кораблей «Союз» к МКС впервые за последние 19 лет обойдутся без американских астронавтов на борту, передает life.ru. Полеты запланированы на осень 2020 года - это «Союз МС-17» - и весну 2021-го - «Союз МС-18». Отмечается, что сейчас все места закреплены за россиянами.



Ранее СМИ сообщали, что США планировали отказаться от покупки мест для астронавтов в российских «Союзах» и отправлять их на МКС на собственных кораблях.

© «Вечерние ведомости»