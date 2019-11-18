Суд отправил в СИЗО охранника благовещенского колледжа, где произошла стрельба

13:09 | 19.11.2019

В Благовещенске суд арестовал сотрудника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, который охранял колледж, где на прошлой неделе студент устроил стрельбу. Ермолова обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.



Ранее суд отправил под арест главу частного охранного предприятия «Сириус-А», отвечавшего за безопасность студентов.



Как напоминает ren.tv, 14 ноября студент пронес в Амурский колледж ружье и устроил стрельбу. Один человек погиб, еще трое были ранены. Полицейским удалось заблокировать его в кабинете, где он покончил с собой.

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