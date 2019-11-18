В Минэнерго Украины отвергли предложение «Газпрома» по транзиту газа

12:55 | 19.11.2019

По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, Киев считает, что «Газпром» предложил «Нафтогазу» неприемлемые условия для продления контракта по транзиту газа. Особое недовольство министр энергетики выразил альтернативным предложением российской газовой компании о заключении нового годового договора и отказе от «арбитражей».



Кроме того, по словам Оржеля, Украина «не замерзнет» в предстоящую зиму, даже если контракт об использовании газотранспортной системы Украины с «Газпромом» не будет подписан.

© «Вечерние ведомости»