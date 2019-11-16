«Яндекс» вводит в структуру управления Фонд общественных интересов

15:23 | 18.11.2019

«Яндекс» создает в структуре управления Фонд общественных интересов, говорится в сообщении компании. Он сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров «Яндекса» и будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках.



Кроме того, в его полномочия будут входить согласования изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей. А также согласование передачи интеллектуальной собственности и возможных партнерств компании с правительствами других стран.



Как рассказал «Интерфаксу» источник, близкий к Кремлю, введение фонда в структуру корпоративного управления «Яндекса», согласовано с администрацией президента.

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