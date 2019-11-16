Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны РФ

11:50 | 18.11.2019

Китайское издание Sohu в своей статье обозначило слабые места России. Перевод материала опубликовало «ИноСМИ». По мнению китайских журналистов, к числу слабостей РФ относятся проблема численности населения, наличие экономических трудностей, неумение развивать экономику, а также трудная международная обстановка.



При этом в материале говорится, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав из-за огромной территории и военной мощи.

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