Общероссийский народный фронт предложил сократить время продажи алкоголя

11:42 | 18.11.2019

Общероссийский народный фронт направил в правительство России инициативу с предложением сократить время продажи алкоголя в стране, пишут «Известия». В ОНФ заявили, что не стоит в России продавать алкоголь после 22:00. По словам представителей организации, идея направлена на достижение целей национального проекта «Демография».



Как напоминает lenta.ru, сейчас закон позволяет продавать алкоголь с 8:00 до 23:00. Однако российские регионы могут сокращать время продажи. К примеру, в Петербурге можно купить спиртные напитки с 11:00 до 22:00, а в Чечне разрешено продавать крепкий алкоголь только с 8 до 10 часов утра.

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