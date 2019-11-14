В Венеции в связи с наводнением введен режим ЧП

15:11 | 15.11.2019

Итальянское правительство в четверг ввело режим чрезвычайного положения в Венеции из-за наводнения. Режим ЧП должен ускорить меры по компенсации ущерба и восстановлению пострадавшего города.



Также, как сообщает агентство АНСА, власти Италии выделят 20 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения.



Как напоминает РИА «Новости», поздно вечером во вторник в Венеции уровень воды поднялся до 187 сантиметров, 80% города оказалось затоплено. Ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

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