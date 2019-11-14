В Шереметьево столкнулись два самолета

14:56 | 15.11.2019

Пассажирский самолет Airbus A320, маневрируя после посадки в московском аэропорту Шереметьево, задел крылом другой лайнер, передает «Интерфакс». Как сообщил представитель экстренных служб региона, никто не пострадал.



В связи с произошедшим СК начал проверку. В пресс-службе аэропорта РБК сообщили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.

© «Вечерние ведомости»