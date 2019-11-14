В ЦБ РФ допустили возможность возвращения монет номиналом 50 рублей

14:50 | 15.11.2019

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей. По его словам, за возобновление чеканки таких монет выступают владельцы торговых автоматов, которым было бы удобнее выдавать 50-рублевками сдачу.



Вместе с этим представитель ЦБ добавил, что для выпуска новой монеты «необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20—30 лет». Также он подчеркнул, что в настоящий момент данный шаг является спорным, так как в стране развиваются безналичные платежи, передает russian.rt.com.

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