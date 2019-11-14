Власти РФ запретили посуточную аренду квартир

13:18 | 15.11.2019

Премьер-министр России Медведев подписал постановление, согласно которому жилые помещения многоквартирных домов не могут использоваться для предоставления гостиничных услуг. Кроме этого, нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если иное не предусмотрено законом «О свободе совести и религиозных объединениях», передает gazeta.ru.



Напомним, с 1 октября в России серьезно ограничили работу хостелов.

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